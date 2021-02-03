Москва, , 07:12 — REGNUM Учёные из Великобритании описали единичный случай потери зрения после перенесённого заболевания COVID-19, поэтому делать выводы о связи симптома с коронавирусом нельзя, сообщила 3 февраля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Этот случай, по крайней мере, пока, уникален, и делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя», — цитирует РИА Новости собеседницу.

По мнению Пшеничной у пациента мог быть инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями, либо слепота была вызвана другими недугами, поэтому разбираться в этом случае следует неврологам.

Ранее британские учёные медики описали первый клинический случай, во время которого у пациента с COVID-19 началась развиваться корковая слепота. В результатах исследования они отметили, что ничего подобного ранее не наблюдалось.

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