Тегеран, , 09:00 — REGNUM Ожидается, что первая иранская вакцина от коронавирусной инфекции «COV-Iran Barekat» будет доступна к концу апреля, заявил глава Исполнительной канцелярии Ирана Мохаммад Мохбер. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 февраля.

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Мохбер рассказал журналистам, что в ближайшие несколько дней «Ков-Иран Барекат» будет протестирован на 56 добровольцах. По его словам, Офис исполнения приказа Имама Хомейни провёл первое испытание на людях с целью дальнейшего производства отечественной вакцины от COVID-19.

Мохбер отметил, что разработанная Ираном вакцина способна устранить новый штамм коронавирусной инфекции, который был обнаружен в Великобритании.

Он подчеркнул, что различные государства, в том числе некоторые соседние страны, направили запросы об импорте иранской вакцины. Чиновник также выразил надежду, что к началу мая 2021 года Иран будет производить от 12 до 14 миллионов вакцин в месяц.