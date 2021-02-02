Волгоград, 2 февраля 2021, 18:00 — REGNUM Научно-образовательный консорциум «Вернадский — Волгоградская область» создан 2 февраля в Волгограде. Меморандум подписали губернатор Андрей Бочаров и президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, сообщает пресс-служба администрации региона.
Меморандум подразумевает обширную совместную работу: исследования, проведение профессиональных конкурсов и проектных олимпиад, повышение квалификации волгоградских педагогов, обновление образовательных программ вузов-участников консорциума, создание научно-образовательных кластеров.
В Волгоградской области работают порядка 1,5 тысячи образовательных организаций, в том числе 13 вузов и 16 филиалов вузов. В регионе созданы инжиниринговые центры, кванториумы, центры инноваций и прототипирования, дома научной коллаборации, научно-производственные лаборатории и многое другое.
Проект создания региональных научно-образовательных консорциумов стартовал в 2018 году, в целом уже подписано 22 соглашения с субъектами РФ.