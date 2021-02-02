Волгоград, , 18:00 — REGNUM Научно-образовательный консорциум «Вернадский — Волгоградская область» создан 2 февраля в Волгограде. Меморандум подписали губернатор Андрей Бочаров и президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, сообщает пресс-служба администрации региона.

Меморандум подразумевает обширную совместную работу: исследования, проведение профессиональных конкурсов и проектных олимпиад, повышение квалификации волгоградских педагогов, обновление образовательных программ вузов-участников консорциума, создание научно-образовательных кластеров.

«Подписание меморандума с консорциумом «Вернадский» — очень важный момент для МГУ и высшего образования России в целом. Президент РФ поддержал эту идею, так как она связана с очень благим делом — объединению усилий центрального университета, РАН, с региональными вузами с тем, чтобы молодые люди получали равнодоступное образование, для повышения профессионального уровня преподавателей, подготовки аспирантов. В Волгоградской области замечательные университеты: мы будем сотрудничать по всем направлениям», — сказал Виктор Садовничий.

В Волгоградской области работают порядка 1,5 тысячи образовательных организаций, в том числе 13 вузов и 16 филиалов вузов. В регионе созданы инжиниринговые центры, кванториумы, центры инноваций и прототипирования, дома научной коллаборации, научно-производственные лаборатории и многое другое.

«Для нас это большая честь. Мы с большим уважением относимся к вам, к делу, которым вы занимаетесь всю жизнь, к МГУ — ведущему университету страны. Меморандум даст нашим учебным заведениям дополнительные возможности для обмена знаниями и реализации их на практике», — отметил губернатор.

Проект создания региональных научно-образовательных консорциумов стартовал в 2018 году, в целом уже подписано 22 соглашения с субъектами РФ.