Москва, , 15:54 — REGNUM Вакцина «Спутник V» одинаково эффективна против новых штаммов вируса SARS-CoV-2, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2 февраля журналистам.

Вакцина от коронавируса Permkrai.ru

Он отметил, что эффективность вакцины в отношении новых штаммов коронавируса постоянно проверяется. Учёные подтверждают, что уровень эффективности препарата для новых вариантов вируса остаётся прежним.

Во время третьей фазы исследований эффективность антикоронавирусной вакцины «Спутник V» составила 91,6%, а для людей старше 60 лет — 91,8%, говорится в сообщении РФПИ.

Отмечено также, что у более чем 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, а у 100% добровольцев — клеточный иммунный ответ.

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