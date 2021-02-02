Новосибирск, , 14:34 — REGNUM Несколько вузов и научно-исследовательских институтов Новосибирской области вошли в консорциум, нацеленный на развитие Азиатской России. Об этом стало известно в ходе приезда в Новосибирск делегации Российской академии наук и Министерства образования и науки России под руководством президента РАН академика Александра Сергеева.

Напомним, что накануне, 1 февраля, в Новосибирск приехал глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Сообщалось, что цель его визита — «ознакомление с ходом реализации крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития («стомиллионников»).

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«Образован консорциум, в который вошли в том числе несколько вузов и научных институтов: Сибирский федеральный университет, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Институт катализа, Институт информационных и вычислительных технологий. Консорциум образован для разработки большой стратегической программы. Конечно, нас интересует роль Новосибирска в этой работе и перспективы развития крупных сибирских городов в рамках разработанной концепции», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть, подчеркнув, что Новосибирску отведена важная роль в развитии азиатской части страны.