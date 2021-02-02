Анкара, , 14:42 — REGNUM После заражения вирусом SARS-CoV-2 концентрация витамина А в организме человека значительно снижается. Это выяснили турецкие врачи, результаты их исследования опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

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Коллектив учёных под руководством профессора Медицинского университета Турции в Анкаре Озгюра Аслана обратил внимание на то, что нарушения в работе организма у больных тяжёлыми формами COVID-19 похожи на последствия хронического недостатка витамина А.

Врачи сравнили образцы крови 23 здоровых человек и 27 пациентов с тяжёлой коронавирусной инфекцией. Оказалось, что у больных крайне низка концентрация ретинола, то есть биодоступной формы витамина А. Молекулы этого витамина критически важны для синтеза интерферонов — противовирусных белковых молекул.

Это означает, поясняют учёные, что большие дозы витамина А и препаратов, препятствующих разложению ретинола, можно применять для борьбы с коронавирусом. Витамин, считают они, нужен организму для синтеза интерферонов первого типа, способных замедлять размножение коронавируса.

Учёные хотят в ближайшее время проверить свои выводы на большом числе добровольцев.