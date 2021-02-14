14 февраля 2021 | Время чтения 18 мин

Что случилось на Камчатке? Глубинная дегазация и массовая гибель биоты. 2020 год — год максимального разрушения озонового слоя планеты, что означает резкое усиление дегазации её ядра. По всей Земле происходит массовая гибель птиц и учащаются случаи заморов водных обитателей как в морях, так и в пресных водах. Одна из подобных многочисленных природных катастроф произошла в конце сентября у берегов Камчатки

Владимир Сывороткин, , 19:00 — REGNUM

Рис. 2. Аномалии ОСО в Южном полушарии 29 октября 2020 г

Предварительные итоги беспрецедентных усилий по расшифровке причин экологического бедствия на Камчатке подвел 23 октября 2020 года Следственный комитет России, 20 специалистов которого занимались изучением этой проблемы.

Главный вывод — массовый замор морской фауны в районе Халактырского пляжа произошел по естественным причинам. Следов промышленного загрязнения в угрожающих для здоровья людей и окружающей среды количествах не обнаружено.

Приоритетной версией названо массовое размножение («цветение») микроорганизмов, способных выделять ядовитые вещества. Давно известный в природе, в том числе и ранее наблюдаемый на Камчатке феномен «красных приливов».

В статье «Учёные МГУ установили причины катастрофы в Тихом океане у берегов Камчатки», опубликованной 14 октября 2020 года, по этому поводу сообщалось:

«Работающие на Камчатке учёные МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН пришли к выводу, что в причинах произошедшей массовой гибели обитателей дна Тихого океана полностью отсутствует техногенный характер. Основной версией случившегося является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей.

Ученые уверены, что массовая гибель обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки произошла из-за кислородного голодания вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей в сентябре 2020 года. На глубинах 5−15 метров образовался дефицит кислорода из-за массового размножения одноклеточных водорослей, а также из-за токсинов, выделяемых некоторыми видами таких водорослей.

Предполагается, что пик цветения водорослей пришёлся на 25−30 сентября.

Замор животных мог идти в течение месяца и, вероятно, продолжается и сейчас в определенных участках акватории.

Причиной массового цветения опасных водорослей стали повышенные средние температуры воздуха и воды на побережье Камчатки».

На следующий день, 15 октября 2020 г., академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников в ходе пресс-конференции по итогам расследования экологической катастрофы на Камчатке рассказал:

Академик Михаил Кирпичников «Российские ученые обнаружили крупные пятна токсичного планктона водоросли на Камчатке еще весной, они пришли из Японии … Ученые… наблюдали большие пятна величиной по диаметру в несколько сотен километров планктона в отдаленных районах от Камчатки. Сначала это (пятна — ред.) сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки»…По его словам, ученые центра морских исследований МГУ предсказали негативное развитие событий еще в мае, узнав об обнаружении в районе Японии «пятна красноватого цвета очень значительных размеров», которое шло на север. А в августе такие пятна были обнаружены на Чукотке. Во взятых пробах была на несколько порядков превышена концентрация красных микроводорослей. Оказалось, что это очень токсичные водоросли».

Согласимся с основными выводами коллег из МГУ и специалистов СК РФ — массовая гибель морской биоты у восточных берегов Камчатки имеет естественную природу и связана с так называемым аноксическим (бескислородным) событием.

А вот с названной причиной исчезновения кислорода в водах Камчатки («красные приливы») мы не согласны и представляем иную, собственную точку зрения. Массовое цветение микроводорослей и цианобактерий является не причиной гибели аэробной биоты, а ее следствием, точнее следствием общей причины, вызвавшей сначала гибель аэробной биоты, а затем способствовавшей массовому размножению анаэробных микроорганизмов. Эта общая причина — выбросы глубинных восстановительных газов: водорода, метана, сероводорода, аммиака, ядовитого угарного газа и других. Сразу отметим, что водород, метан и оксид углерода малорастворимы в воде. Первые два газа очень быстро поднимаются со дна на поверхность и уходят в атмосферу. Сероводород и аммиак хорошо растворимы, они накапливаются в придонных водах. Более подробно этот процесс рассмотрен нами ранее [Сывороткин, 2001].

Дегазация земного ядра, в котором сконцентрированы основные планетарные запасы водорода, — ведущий геологический процесс, определяющий в твердых оболочках Земли сейсмические и вулканические события, а в динамических оболочках (гидро‑ и атмосфере) широкий спектр природных катастроф, среди которых особое значение имеют: разрушение озонового слоя, погодные аномалии и массовая гибель биоты [Сывороткин, 2002].

Дегазация Земли процесс неравномерный во времени и пространстве. Масштабы его огромны, что показали международные исследования выделений метана в начале нашего века в Северном Ледовитом океане и, особенно, в шельфовых морях Восточной Арктики: Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском [Шахова, Семилетов и др.]. Не сложно представить, что происходит с аэробной биотой, когда со дна поднимаются выбросы восстановительных газов, поглощающие кислород. Происходят массовые заморы, что часто фиксируется в морях и океанах, особенно если речь идет об акваториях, приуроченных к тектонически активным рифтовым зонам, в которых действуют основные центры глубинной дегазации.

В первую очередь гибнут аэробные бентос и планктон. Косяки рыбы, стаи китообразных выбрасываются на берег. Последние отказываются возвращаться в воду при попытках спасателей оттащить их туда. Для них вода, насыщенная восстановительными газами, смертельно опасна, там их ждет быстрая смерть. На берегу тоже смерть, но медленная (3−4 дня), так как дышат китообразные кислородом. Более того, когда-то они были обитателями суши.

После этого начинается массовое развитие цианобактерий — «сине-зеленых водорослей», самых древних обитателей планеты, которые зародились более 3 млрд лет назад и жили в докислородную эпоху при отсутствии озонового слоя. От повышенного потока губительного ультрафиолета они защищались различными пигментами, в первую очередь, хлорофиллом, обладая уникальной способностью адаптировать состав фотосинтетических пигментов к спектральному составу света, так что цвет их варьирует от светло-зелёного до тёмно-синего [Цианобактерии, Вики].

Поднимаясь в атмосферу, залповые водородно-метановые выбросы с примесью угарного газа убивают птиц. Обладая маленькими по объему легкими, птицы гибнут десятками, сотнями и тысячами. Вот такими апокалиптическими событиями фиксируется усиление планетарной дегазации. Но самый точный индикатор этого процесса — отрицательные озоновые аномалии. Обратимся к нашей предыдущей публикации в ИА REGNUM от 26 октября (см. «Монреальский протокол — главное научное фиаско XXI века»), в которой мы показали, что 2020 год отметился сильнейшим за всю историю наблюдений разрушением озонового слоя в Северном полушарии, которое началось в декабре 2019 года и закончилось в мае 2020 года. Максимальное разрушение было зафиксировано в марте (Рис. 1).

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 12 марта 2020 г

В Южном полушарии разрушение озонового слоя в этом году стало одним из сильнейших за всю историю наблюдений. Началось оно в середине августа, максимума достигло в начале октября и продолжается до сих пор (Рис. 2).

Рис. 2. Аномалии ОСО в Южном полушарии 29 октября 2020 г

Повторим, что, согласно нашей концепции разрушение озонового слоя, происходит за счет усиления водородной дегазации. Если текущий 2020 год является аномальным по степени разрушения озонового слоя, значит, произошло аномальное усиление дегазации земного ядра, которое должно сопровождаться массовой гибелью биоты, согласно выше рассмотренному нами сценарию.

Вот несколько примеров сообщений в СМИ о проявлениях этого процесса по всему миру.

«Биологи в США бьют тревогу из-за массовой гибели перелетных птиц»:

"Причина массового вымирания пернатых пока не раскрыта. 17 сентября 2020 в американском штате Нью-Мексико ученые-биологи забили тревогу из-за найденных мертвых тысяч перелетных птиц. По словам профессора Университета штата Нью-Мексико Марты Десмонд, причина массового вымирания пернатых остается загадкой, но может быть связана с дымом от лесных пожаров или недавними холодами. Об этом пишет BBC. Десмонд также отметила, что общее число погибших птиц теперь может исчисляться «миллионами». За последние годы, согласно подсчетам специалистов, популяция птиц в Северной Америке резко сократилась. Однако такую страшную картину в США можно наблюдать не только в штате Нью-Мексико, но и в соседних. Среди них оказались Колорадо, Аризона и Техас».

Далее мы приводим только даты и заголовки сообщений СМИ об аналогичных событиях этого года. По приведенным названиям читатели смогут сами найти полный текст, наша задача была показать распространенность явления во времени и пространстве.

«Дождь из мёртвых синиц. Жителей Челябинска испугала массовая гибель птиц» (16.10.2020).

«Массовую гибель птиц на Сахалине проверит прокуратура» (04.06.2020).

В парке Урицкого в Казани массово гибнут птицы — что произошло (13.10.2020).

«В Нью-Мексико птицы тысячами падают с неба замертво» (15.09.2020).

Главный ветеринарный врач столичного госпиталя птиц прокомментировал их массовую гибель в Рязани (02.12.2019).

«В Омске массово гибнут чайки» (12.08.2019).

Массовая гибель птиц в Омске (07.07.2020).

«Тайна мертвых ворон: почему под Саратовом массово гибнут птицы» (21.09.2020).

«Трупы птиц усеяли улицы Саратова. Что могло стать причиной массовой гибели?» (21.11.2020)

«Жертвы» коронавируса: массовая гибель голубей зафиксирована в Алматы (23.03.2020).

«Улицы столицы Черногории усыпали тысячи мертвых воробьев» (07.08.2020).

Климатическая катастрофа, вымирание птиц. Глобальное потепление 2020 (20.01.2020)

«В чем причина массовой гибель рыбы в озере Ак-гель?» (02.03.2020)

Около 300 дельфинов погибли за последние месяцы на Черном море (10.06.2020).

«В Австралии на берег выбросились сотни китов» (22.09.2020):

«Спасатели Австралии во вторник пытались спустить с мели в море сотни китов-пилотов, застрявших на песчаной косе у удаленного западного побережья австралийского острова Тасмания, надеясь положить конец одному из худших в истории массовых выбросов млекопитающих этого вида на берег.90 из примерно 270 китов, оказавшихся в ловушке на мелководье, спасти не удалось, отмечает ВВС. Большое количество животных погибло на широкой песчаной косе в гавани Маккуори, расположенной примерно в 200 километрах к северо-западу от столицы штата Хобарт, в то время как другие барахтались на мелководье. У морских биологов существуют опасения, что количество погибших животных увеличится. Пока неизвестно, что привлекло китов к берегу. Такого массового выброса китов в Тасмании не наблюдалось с 2000-х годов, когда на берегу оказались чуть более двухсот особей. Киты-пилоты могут вырастать до семи метров в длину и весить до трех тонн. По опыту предыдущих миссий по спасению животных известно, что гринды могут пережить три или четыре дня пребывания на берегу. Впоследствии они погибают от обезвоживания или разрушения тела под тяжестью собственного веса. Ежегодно на побережье морей и океанов в мире, преимущественно на пляжи, выбрасывается более двух тысяч китов.»

Отдельно следует сказать о массовой гибели насекомых, в частности, пчел.

«Режим «стихийного бедствия» введен в Хорватии после внезапной гибели более 50 миллионов пчел»:

"Более 50 миллионов пчел были найдены мертвыми на прошлой неделе в округе Меджимурье, Хорватия, что побудило власти страны объявить стихийное бедствие в понедельник. 9 июня было замечено, что миллионы мертвых пчел покрывают землю в районе между Подтуром и Гардиновацем, недалеко от границы с Венгрией, оставляя пчеловоды потрясенными и опустошенными. 20 пчеловодов, как сообщается, потеряли около 600 ульев, что составляет около 50 миллионов пчел. Предполагается, что причиной экологической катастрофы стало отравление пестицидами, хотя пока это не подтверждено.»

«Мертвых пчел с пасеки вывозили мешками»: к чему может привести массовая гибель насекомых» (02.07.2019):

«Пчелы гибнут. Гибнут массово. Сообщения об этом поступают со всего мира. Россия — не исключение. Согласно информационным сводкам, мор охватил трудолюбивых насекомых в десятках регионах нашей страны. Их трупами, как уверяют очевидцы, усыпаны Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Ульяновская, Курская, Тульская, Брянская Воронежская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Смоленская области, Мордовия, Краснодарский карай, Ставрополье, Алтай.»

Напомним читателю, что впервые за всю историю наблюдений в Северном полушарии озоновый слой был сильнейшим образом разрушен в начале 2011 года, а в Южном полушарии календарной осенью того же года (см. « Монреальский протокол — главное научное фиаско XXI века »).

В том же году, пожалуй впервые в таком объеме, замелькали сообщения о массовой гибели птиц по всей планете, а также сообщения о заморах рыбы, выбросах на сушу китообразных. Ниже приводим краткие сообщения на эту тему или только заголовки сообщений СМИ, опубликованные в 2011 году.

«Массовая гибель птиц и рыб в штатах Арканзас и Луизиана»:

"Катастрофические и необъяснимые явления происходят в двух штатах США: с неба падают мёртвые птицы, на берег выбрасываются мёртвые рыбы. В субботу, 1 января, над одним из городов штата Арканзас буквально пролился дождь из мёртвых чёрных дроздов. Улицы, дома — всё было усеяно мёртвыми птицами».

«Массовая гибель птиц вызвала панику» (09.01.2011):

«Интернет в эти дни бурлит от обилия слухов о грядущем конце света. К столь мрачным прогнозам блогеров подтолкнули случаи».

«Таинственная массовая гибель птиц» (07.01.2011):

«Таинственная массовая гибель птиц продолжается в разных концах Европы».

«Массовая гибель птиц вызвала апокалиптические настроения» (08.01.2011).

«В Северной Америке снова массово гибнут птицы» (11.01.2011):

«За сутки сразу два новых случая в американском штате Теннесси и канадской провинции Квебек. Скворцы и голуби. Объяснить это учёные не могут. Как и остальные подобные истории в Арканзасе, Луизиане, Швеции и Италии».

«Массовая гибель птиц — на этот раз в Швеции» (06.01.2011):

«Массовая гибель птиц и рыб провоцирует разговоры о конце света» (06.01.2011):

«Когда на этой неделе на берегу Чесапикского залива были обнаружены миллионы мертвых рыбок, а ранее в Арканзасе».

«Птицы массово гибнут в Канаде. Аналогичные инциденты произошли ранее в США и Швеции и Италии» (08.01.2011).

По всему миру загадочным образом гибнут птицы и рыбы (06.01.2011):

«В США сразу в нескольких штатах отмечены случаи загадочной массовой гибели птиц. Как сообщает газета New-York Daily News…».

«Вслед за США и Швецией массовая гибель птиц» (07.01.2011):

«На севере Италии зафиксирован случай массовой гибели птиц. В городе Фаэнца были найдены мертвыми более четырехсот горлиц».

«Массовая гибель птиц: химическое оружие или кара» (06.01.2011):

«Американские учёные пытаются объяснить крайне загадочное явление: в стране гибнут целые стаи птиц. Такие случаи отмечены в…».

«Массовая гибель птиц продолжается» (09.01.2011):

«Очередной необъяснимый случай массовой гибели птиц зафиксирован на этот раз в Канаде. Падение на землю восьми десятков…».

«В Даугавпилсе найдены мертвые птицы» (14.02.2011).

«Пляжи Нетании завалены гниющей рыбой» (12.09.2011):

«Почти неделю ихтиологи Израиля пытаются выяснить причину массовой гибели рыбы вблизи побережья Нетании. Сотни мертвых рыб в последнее время выбрасывает на пляж «Полег», принадлежащий управлению охраны природы и парков. Два дня назад на этом же пляже был обнаружен мертвый дельфин. На место происшествия даже вызывали отряд полиции».

РИА Новости (21.01.2011):

«Стая из 24 гринд, иначе называемых черными дельфинами, выбросилась на отмель в мангровых зарослях новозеландского острова Северный, все животные погибли, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя новозеландской Службы охраны природы Джонатана Максвелла (Jonathan Maxwell)».

«Массовая гибель уток в США» (20.02.2011):

«У официальных лиц пока нет версий относительно причин гибели тысяч уток на озере Эйри и реке Мауми. Птичий грипп не подтвердился. Загадочная болезнь была обнаружена несколько недель назад у нескольких птиц, в пятницу обнаружили уже 200. Птицы сначала роняют головы назад, потом ухудшается моторика, затем умирают. Лабораторные тесты ничего не обнаружили. В департаменте по охране дикой природы заявили, что пока не могут установить, что явилось причиной смертей, но предполагают природные причины. RSOE Emergency and Disaster Information Service».

«Более сотни черных дельфинов выбросились на берег Новой Зеландии» (21.02.2011):

«Более сотни черных дельфинов, или гринд, выбросились на берег новозеландского острова Стюарт, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс».

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Подведем кратко итоги: в годы максимального разрушения озонового слоя планеты, что означает резкое усиление дегазации её ядра, по всей Земле происходит массовая гибель птиц и учащаются случаи заморов водных обитателей, как в морях, так и в пресных водах. Нужно отметить, что места биотических катастроф часто повторяются. Особого внимания заслуживают случаи синхронной гибели рыбы и птиц, пролетающих в данный момент над водоемом. Такие случаи имели место в р. Арканзас в США в новогоднюю ночь 2011 года; на озере Онтарио в Канаде 20 февраля 2011 года; в Омской области на озере Калач в апреле 2020 года. Такая синхронность гибели животных в воде и в воздухе подтверждает гипотезу о выбросах глубинных газов, как об их (катастроф) основной причине.

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Вернемся вновь на Камчатку. На карте за 27 сентября (Рис. 3) отчетливо проявлен центр озоновой аномалии над Южной Камчаткой и островом Парамушир (самый северный остров Курильской гряды). Потери озона, согласно озонометрической станции П. — Камчатский в центре аномалии составили 17%. Полагаем, что в этот день произошел замор биоты возле Парамушира, в частности, у Северо-Курильска.

Рис. 3. Аномалии ОСО в Северном полушарии 27сентября 2020 г

«Берег Парамушира завалило мертвыми морскими гадами»:

«Большое количество погибшей морской живности выбросило на побережье курильского острова Парамушир. Берег усыпан мертвыми осьминогами, морскими ежами, крабами, моллюсками, камбалой. Вряд ли это связано со штормом: непогода у нас через день, но никого так массово не выкидывает», — сообщил astv.ru житель Северо-Курильска Александр»

28 сентября центр аномалии сместился к северу. Дегазация усилилась, потери озона составили уже 25%. Это главный момент камчатской катастрофы, на озоновой карте мы находим место, время и причину массовой гибели биоты.

29 сентября здесь разыгрался сильный шторм, который и выбросил на берег жертвы дегазации. При этом, возможно, локальный нагрев океана и воздуха над ним через озоновую дыру и послужил причиной этого шторма, так как при нагреве воды и воздуха давление здесь должно было упасть.

Рис. 4. Аномалии ОСО в Северном полушарии 28 сентября 2020 г

Рис. 5 показывает нам, что озоновый слой над Камчаткой был разрушен уже в середине сентября, то есть через тектонические разломы, которые маркируются руслами рек, линейными участками берегов уже сочились глубинные восстановительные газы. Выделение их должно было усилиться в момент новолуния 17 сентября. Вот такая ситуация и может быть предвестником более существенной катастрофы.

Рис. 5. Аномалии ОСО в Северном полушарии 18 сентября 2020 г

В заключение добавим еще один аргумент в пользу нашей версии. На Всероссийском совещании по Дегазации Земли в 2010 году известный российский океанолог А. И. Обжиров рассказал, что в Охотском море по расстановке судов, занимающихся ловом крабов, можно картировать подводные тектонические разломы. При мощных газовых выбросах, приуроченных к разломным зонам, гибнет аэробная фауна, на обильные «залежи» трупов со всех сторон сползаются известные падальщики — крабы. За крабами подтягиваются люди на кораблях. При обычном уровне дегазации зоны разломов отличаются повышенной биологической продуктивностью. При усилении дегазации — становятся местом массовой гибели биоты [Сывороткин, 2002].

Оригинал Что на самом деле случилось на Камчатке, и почему там гибнет морская фауна создан 31.10.2020 в 23:54Авторы: Владимир Сывороткин

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