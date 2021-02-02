Стокгольм, , 12:47 — REGNUM Результаты последних исследований доказывают, что курение является фактором риска. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Это не особо удивительный, но важный вывод», — констатировал профессор Уппсальского университета Кристер Янсон.

Исследователи на основании изучения состояния здоровья 7 000 человек с положительным результатом теста на COVID-19, полагают, что частота курения в течение жизни является индивидуальным фактором риска заражения коронавирусом.

«Это исследование ясно доказывает, что чем больше эти люди курили на протяжении всей своей жизни, тем выше риск того, что они могут нуждаться в госпитализации, попасть в отделение интенсивной терапии и умереть от COVID-19», — добавил Янсон.

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