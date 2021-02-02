Стокгольм, , 12:01 — REGNUM По мнению 11 вирусологов, опубликовавших совместную статью в газете Dagens Nyheter, возникновение нового смертельного для человека вируса и его распространение в масштабах пандемии является вопросом времени. Таково же мнения придерживается профессор клинической микробиологии из Каролинского университета Ян Альберт, который считает, что эпидемиологическая угроза для человечества возросла. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.

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»Рано или поздно это случится», — констатировал Альберт, отвечая на вопрос о возможности возникновения новой пандемии.

По словам профессора, различные вирусы не стали более распространенными, но в некотором смысле угрозы для человечества возросли:

«Я бы не сказал, что вирусы стали более распространенными, с нами всегда присутствовали вирусные заболевания, которые буквально поражают нас каждую зиму. Но теперь мы живем все ближе друг к другу, у нас улучшилась кооперация, мы эксплуатируем те районы мира, которые мы раньше не использовали, и мы вступаем в контакт с вирусами, чего мы не делали раньше. Так что в некотором смысле угрозы возросли».

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