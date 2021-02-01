Цзюцюань, 1 февраля 2021, 16:40 — REGNUM Коммерческая ракета-носитель Hyperbola-1 была запущена с космодрома «Цзюцюань» (провинция Ганьсу, Китай), но пуск признан неудачным, сообщает 1 февраля «Синьхуа».
Уточняется, что старт состоялся в 16:15 (время местное) 1 февраля. Пуск признан неудачным из-за того, что после старта произошли неполадки.
Напомним, разработчиком ракеты-носителя Hyperbola-1 является частная компания Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd.
Предыдущий пуск Hyperbola-1 был удачно проведён в середине 2019 года с целью вывода на орбиту Земли двух научно-исследовательских спутников.
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