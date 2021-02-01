Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Коронавирусная инфекция довольно часто приводит к развитию альбуминурии — патологическому явлению, которое свидетельствует о появление в моче белка, а также других проблем с работой почек. К такому выводу пришла группа медиков под руководством профессора Йельского университета (США) Чукри бин Мамуна.

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Как отмечается в статье в статье в электронной библиотеке medRxiv, в которой опубликованы результаты исследования, учёные с помощью специально разработанного теста, позволяющего находить обрывки белков коронавируса в образцах человеческих выделений, выяснили, что фрагменты оболочки SARS-CoV-2 присутствовали у более 25% взрослых пациентов, страдавших от коронавирусной инфекции.

«Это говорит о том, что COVID-19 может приводить к развитию альбуминурии и других нарушений в работе почек», — поясняют исследователи.

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А вот для детей это оказалось не характерно. Среди них учёные зафиксировали всего один случай присутствия вируса в тканях почек.

На этом основании учёные делают вывод о том, что повреждения почек могут быть связаны с проникновением вируса в их ткани, а не только с воспалительными процессами. Исследователи подчёркивают, что этот фактор следует учитывать как при лечении пациентов с COVID-19, так и при оценке долгосрочных последствий развития инфекции.