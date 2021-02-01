Архангельск, , 15:34 — REGNUM Масштабы влияния ракетного топлива на почву в ближайшие годы могут быть пересмотрены — в Архангельске приступили к разработке новой методики анализа загрязнений.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета, впервые для оценки состояния почвы будет использован метод термодесорбции.

По словам автора исследования Марка Попова, это метод позволит одновременно определять десятки опасных соединений, давая максимально полную информацию об объекте исследования. Кроме того, создаваемое методическое обеспечение позволяет создавать технологии ликвидации загрязнения почв ракетным топливом, поскольку дают возможность быстро оценить, как влияют те или иные технические решения при очистке почвы на компонентный состав и концентрации загрязнителей.

«Я беру образцы чистой почвы различных типов, искусственно загрязняю их и подвергаю нагреву до 200−300°С в специальном устройстве, являющимся частью газового хроматографа. Имеющиеся в почве загрязнители переходят в паровую фазу, разделяются на хроматографической колонке и детектируются масс-спектрометром. Это позволяет находить тысячи химических соединений в загрязненной почве и, на этой основе, впоследствии оценивать степень опасности загрязнения. Плюс метода термодесорбции в том, что он требует небольшого количества исследуемого образца. Для анализа хватает 2−5 мг почвы. Другие методики, например экстракция растворителями, обычно требуют большего количества», — рассказал Попов.

В ходе исследования буде проведен анализ торфяных и песчаных почв.

«При запуске космических аппаратов с космодрома Плесецк первые ступени ракет-носителей с остатками невыгоревшего топлива падают на специально отведенных территориях на северо-востоке области, в Мезенском районе. Там много торфяных почв. Они отличаются от песчаных тем, что состоят почти целиком из органического вещества, которое вступает в реакцию с ракетным топливом и прочно связывает его — поэтому «гептил» и продукты его распада могут сохраняться здесь очень долгое время. Но, с другой стороны, такое загрязнение не будет дальше распространяться в окружающую среду. В районе же Байконура с его пустынными песчаными почвами и высокими температурами воздуха уровень загрязнения быстро снижается за счет испарения и миграции токсичных веществ», — отметил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские ученые приступили к разработке технологии по созданию биоразлагаемых стаканчиков из водорослей.