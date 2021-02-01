Иерусалим, , 10:44 — REGNUM Даже вакцинированные люди не являются «пуленепробиваемыми» от COVID-19, сообщил израильский профессор Ран Балисер, председатель Национальной экспертно-консультативной группы правительства, в интервью KAN news 1 февраля.

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Люди, получившие вторую дозу вакцины, не получают некоей «брони» от вируса, у них все еще есть 10%-ный шанс заразиться, говорит профессор.

Отмечается, что исследования показали: вакцина Pfizer эффективна в диапазоне от 92% до 95%, однако профессор заявил о 10%-ной неэффективности.

Балисер одобрил решение правительства продлить карантин.