Новосибирск, , 10:37 — REGNUM Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев приехал в новосибирский Академгородок. Об этом сообщает сайте «Академгородок 2.0».

Уточняется, что цель его визита — «ознакомление с ходом реализации крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития («стомиллионников»).

Вместе с Сергеевым в Новосибирск приехали его заместитель Сергей Люлин и врио директора департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России Павел Форш.

«Президент Академии наук встретится с руководством Сибирского отделения РАН и Новосибирской области, побывает в головных организациях научных консорциумов — Международном томографическом центре Сибирского отделения РАН, Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Институте теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН», — говорится в информации.