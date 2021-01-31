Антананариву, , 15:50 — REGNUM Группа зоологов из Германии и Мадагаскара описала новый вид хамелеона, являющийся самой маленькой из известных земных рептилий. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

На Мадагаскаре обитает большое количество различных видов хамелеонов. Размеры особей некоторых видов достигают 70 сантиметров в длину, однако хамелеоны рода брукезии имеют размер не больше нескольких сантиметров.

Группа учёных под руководством Фрэнка Глоу из научно-исследовательского института Зоологическая государственная коллекция Мюнхена описала новый вид хамелеонов Brookesia nana. Длина самцов этого вида составляет 13,5 миллиметра, что делает их самыми мелкими из известных рептилий.

Герпетологи считают, что описание нового вида позволит лучше понять процессы миниатюризации (уменьшения размеров взрослых особей) в процессе эволюции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года учёные из Орегонского университета в США представили результаты исследования, показавшего, что самые крупные и самые мелкие животные наиболее подвержены риску вымирания.