Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Успешная реализация проекта Mars-2020 и двух последующих миссий позволит доставить образцы марсианского грунта на Землю в 2031 году, заявил учёный проекта Mars-2020 Кен Фарли на брифинге американского аэрокосмического агентства NASA. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Автоматическая межпланетная миссия Mars-2020 была запущена в июле 2020 года. Планируется, что спускаемая платформа миссии совершит посадку в кратере Джезеро 18 февраля. В состав миссии входит марсоход Perseverance, одной из задач которого станет сбор образцов марсианского грунта.

Эта операция станет частью более широкой программы, предусматривающей отправку на Марс ещё двух миссий. Планируется, что марсоход заполнит около 30 резервуаров образцами грунта, собранными на некотором расстоянии друг от друга. Успешная реализация этих миссий позволит доставить собранные образцы грунта на Землю через десять лет.

«Образцы вернутся на Землю где-то в 2030-х годах, после этого они будут изучаться в течение нескольких десятилетий. Это означает, что изучением образцов будут заниматься уже не те учёные, которые входят в научную группу миссии Mars-2020. Те, кто будет изучать эти образцы, сегодня ещё учатся в школе или даже ещё не родились», — подытожил Кен Фарли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Кен Фарли предположил, что миссия Mars-2020 позволит обнаружить на марсе химические компоненты, доказывающие существование в прошлом живых организмов.

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