Тегеран, , 09:17 — REGNUM 29 января директор Центра клинических испытаний Тегеранского университета медицинских наук Хамед Хоссейни заявил о введении коронавирусной вакцины 35 добровольцам из 56 человек, отобранных для участия в первом этапе испытаний иранской вакцины от COVID-19 на людях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хоссейни рассказал журналистам IRNA, что на данный момент около 35 добровольцев приняли участие в пяти фазах испытания на людях, отметив, что шестая сессия комитета по мониторингу и безопасности вакцины COVID-19 состоится 6 февраля 2021 года.

«Общее состояние тех 35 добровольцев, которые получили вакцину, удовлетворительное, при этом никакого беспрецедентного побочного эффекта не наблюдалось», — отметил он.

Первая инъекция вакцины, произведенной Штабом исполнения приказа Имама Хомейни, была проведена в присутствии министра здравоохранения и медицинского образования Саида Намаки 29 декабря 2020 года.