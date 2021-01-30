Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Коронавирус продолжит эволюционировать, и единственный способ остановить его от дальнейших мутаций — это вакцинировать людей, сказал Энтони Фаучи, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США. Об этом 29 января пишет CNN.

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"Вирус продолжит мутировать и развиваться, — объяснил Фаучи. — Лучший способ предотвратить его дальнейшее эволюционирование — это предотвратить его распространение. Вы знаете, что это можно сделать, вакцинируя людей как можно быстрее».

Напомним, что уже было обнаружено минимум четыре штамма коронавируса. Ученые не удивлены тем, что вирус меняется и мутирует, это то, что делают все вирусы, в конце концов. Учитывая то, что вирус распространяется по по всей Америке и другим частям света, SARS-CoV-2 имеет широкий простор для мутации.

Ученые, однако, остерегаются появления еще более смертоносной мутации, которая не будет подвластна вакцинам.