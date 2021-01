Москва, , 18:17 — REGNUM В авторитетный рейтинг Global Go To Think Tank Index Report Университета Пенсильвании за 2020 год вошли три российских аналитических центра — ИМЭМО РАН, Московский центр Карнеги и МГИМО. К анализу более 11 тысяч аналитических центров были привлечены почти 2 тыс. экспертов, по результатам работы которых в общемировой рейтинг были включены 174 «мозговых центра». Россия была представлена 143 организациями, их которых три вошли в почетный список.

Лидером рейтинга стал Фонд Карнеги за международный мир (США), второе место занял аналитический центр BREUGEL (Бельгия), на третьей сточке — Фонд Жетулиу Варгаса (Бразилия). Отдельного признания удостоен Японский институт международных отношений, получивший звание лучшего «мозгового центра» 2020 года.

ИМЭМО РАН в общемировом рейтинге занимает 33-е место, МГИМО находится на 124-й строчке рейтинга. Кроме того ИМЭМО занял высокое 12-е место в рейтинге по направлению «Конференции мозговых центров».

По словам директора ИМЭМО РАН Федора Войтоловского, «мозговые центры» превратились в важных участников международной коммуникации и формирования глобальной повестки. «Кроме того, научно-экспертные центры являются важными поставщиками профессиональных экспертных знаний о мировой экономике и политике для общественности. Еще одна существенная функция «мозговых центров» — так называемая дипломатия «второго трека» — экспертные консультации по трудным вопросам мировой политики и международной безопасности. Мнения представителей экспертно-аналитического могут быть очень полезны для разработки и открытого обсуждения идей, которые могут быть в дальнейшем использованы при официальных переговорах», — сказал он.

В свою очередь, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов подчеркнул, что глобальное признание достижений МГИМО как «мозгового центра» — «важный стимул к дальнейшему развитию научно-экспертной инфраструктуры, инициативному поиску практически значимых тематик анализа».

«Убежден, что российские исследования международных отношений и человека в них должны стать более доступными глобальной аудитории — не только в академическом сообществе, но и среди лиц, принимающих решения», — добавил ректор МГИМО.