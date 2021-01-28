28 января 2021 | Время чтения 5 мин

Заседание было посвящено проблеме COVID-19 и онкологическим заболеваниям. Его участники единодушно отметили, что пандемия не только осложнила работу онкологов, но имела и немалое позитивное влияние на их службу.

Елена Ковачич, , 17:11 — REGNUM «Онкологическая служба РФ быстро нашла себя в условиях пандемии», — заявил на онлайн-собрании Научного совета РАН (28 января 2021 года) председатель Совета, вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

Заседания было посвящено проблеме COVID-19 и онкологическим заболеваниям. Его участники единодушно отметили, что пандемия не только осложнила работу онкологов, но имела и немалое позитивное влияние на их службу.

«Пандемия нас взбодрила», — подчеркнула в своем докладе о лучевой терапии в условиях ковида замдиректора НИИ КиЭР («Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии имени А. Б. Зборовского»), завотделением радиотерапии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Марина Черных.

«В период пандемии заболеваемость онкологическими диагнозами не изменилась. И наши пациенты нуждаются в оказании специализированной своевременной помощи. Как же в этих условиях грамотно, вовремя и безопасно помочь пациенту получить лучевую терапию, — ставит вопрос Марина Черных. — Наши основные задачи — минимизировать риск заражения среди пациентов и персонала, а также проводить курсы качественной лучевой терапии».

Самое важное в этом деле, по словам онколога, маршрутизация пациентов — они не должны долго ждать приема, не должны пересекаться друг с другом, в особенности важно разделить потоки амбулаторных и стационарных пациентов. К сожалению, практика начала пандемии показала, что в условиях стационара пациенты часто заражались коронавирусной инфекцией. Болели сами и приносили болезнь домой, в дома престарелых — если это были постояльцы таких заведений, а также в другие места — поликлиники, магазины, аптеки, куда могли зайти, будучи инфицированными. Специалист отметила, что им в институте удалось не прерывать лечение пациентов, несмотря на весенний «локдаун». Безусловно, тем, кто не нуждался в экстренной помощи, мог подождать, было предложено подписать информированное согласие на отсрочку лечения. Были также редуцированы программы лучевой терапии.

Лучевая терапия Minzdrav.gov.ru

«Мне кажется, в этом смысле пандемия лучевым терапевтам очень поможет, она несколько взбодрила нас, мы стали значительно смелее», — отметила Марина Черных.

При этом специалисты неоднократно обращали внимание на те осложнения, которые принес с собой COVID-19. Так, частота легочных осложнений у онкобольных возросла на 51%, летальных исходов — на 24%, в том числе смертей после операций — на 19%. Это весьма высокий показатель, печальная статистика ковида. Но она не означает, что необходимо тормозить с оказанием врачебной помощи. Как отметил один из выступающих, риск смерти в случае неоказания помощи онкобольным или ее отсрочки существенно выше, чем смертность от коронавирусной инфекции и последствий заражения вирусом SARS-CoV-2.

Ссылаясь на работы зарубежных коллег из Великобритании, старший научный сотрудник отделения химиотерапии №2 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Михаил Федянин рассказал, в частности, что инфицирование у пациентов, прошедших скрининговые исследования, составило 3—4%, только трое из них умерли.

«Они (британцы — прим. редакции) делают вывод, что риск смерти от онкологических заболеваний намного выше, чем риск смерти от ковид-инфекции, риск инфицирования ковид-инфекцией у наших пациентов. Поэтому ни в коем случае не нужно изменять тактику лечения, не нужно откладывать химиотерапию. Поскольку каждый месяц отсрочки на 16% увеличивает риск возврата болезни», — отметил врач, добавив, что при ряде заболеваний через три месяца профилактика уже не эффективна.

Михаил Федянин также сообщил, что из 80 наблюдавшихся пациентов от COVID-19 скончались двое. «Это лишь 2,5%, очень малое число», — подчеркнул ученый.

Дежурная медсестра в палате реанимации для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

«Сворачивание программ скрининга в условиях пандемии, на первом этапе ее развития, привело к тому, что выявляемость онкозаболеваний на ранней стадии уменьшилась на 50%», — сообщил собравшимся главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ Игорь Тюрин.

«Помимо того, что мы должны справиться с коронавирусной инфекцией, которая возникает у сегодняшних онкологических пациентов, — заявил Тюрин, — это, конечно, вопрос скрининга. Мы понимаем, что весной и летом большинство специалистов высказались против продолжения программ скрининга, за сворачивание этих программ в силу совершенно объективных причин».

Так было за рубежом, так было и у нас, отметил специалист. Однако сейчас ситуация изменилась: врачи многое поняли и про ковид, и про его «взаимодействие» с раком и другими заболеваниями. Стало очевидно, что хуже откладывать лечение онкобольных, чем проводить хирургическое или консервативное лечение в условиях пандемии и риска заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня врачи намерены восстановить свернутые программы. Первой из них станет скрининговая программа по ранней диагностике рака молочной железы, поскольку 60% этого заболевания выявляется как раз на ранней стадии в условиях массовой плановой маммографии.

Ковид оказал своеобразную помощь в выявлении рака легкого, сообщил ученый. Раньше этот вид онкозаболевания диагностировали слишком поздно. Теперь же, в условиях массовых КТ-исследований легких при пандемии, стали чаще именно на ранней стадии выявлять злокачественные образования в легких.

ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии Минздрава России Minzdrav.gov.ru

Словом, вывод таков: конечно, делать плановые и экстренные операции в условиях пандемии стало сложнее, существует большой риск заражения и осложнений. Тем не менее откладывать медпомощь, кивая на коронавирус, нельзя. Врачи это понимают и намерены построить протоколы лечения с учетом новых эпидемиологических условий. А кое в чем ковиду они готовы сказать спасибо — пандемия стала триггером многих улучшений и инноваций в медицине.