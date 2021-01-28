Осло, , 11:47 — REGNUM В Норвегии местные жители пожаловались на вторжение камчатских крабов, сообщил журналист газеты La Vanguardia Рафаэль Рамос, назвав ракообразных «Красной армией Сталина».

Журналист напомнил, что в 1970-е годы советские учёные в рамках эксперимента перевезли крабов на Кольский полуостров. Крабы не только прижились, но и мигрировали на территорию Норвегии.

Рамос сравнил вторжение крабов с оккупацией Норвегии фашистами во время Второй мировой войны.

«Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, «Красной армии Сталина», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее принимавшие участие в исследовании морского дна Авачинской бухты Камчатки сотрудники Кроноцкого заповедника заявили, что 95% обитателей морского дна погибли, а те, что остались, умрут в ближайшее время.

Читайте подробнее: Учёные заявили о гибели 95% обитателей морского дна на Камчатке