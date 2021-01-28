Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Данные, которые соберёт на Марсе аппарат Perseverance, могут коренным образом изменить представления о происхождении жизни. Об этом сотрудники NASA рассказали в ходе пресс-конференции 27 января.

Прибытие на поверхность Марса научной лаборатории ожидается 18 февраля. По словам руководителя планетологического подразделения NASA Лори Глейз, Perseverance — это первый планетоход, созданный для поиска следов существовавших когда-то микроорганизмов и сохранения образцов породы и грунта. Эти образцы будут доставлены на Землю во время будущих миссий.

Специалисты NASA надеются найти образцы породы, которые сформировались в воде. В них могли остаться химические компоненты, доказывающие существование в прошлом живых организмов. Многие поколения учёных, добавила Глейз, надеялись получить для изучения марсианский грунт.

Исследование грунта Марса может «коренным образом изменить наши представления о происхождении и распространении жизни на Земле».

Сотрудник NASA Кен Фарли предположил, что на Марсе могут найти строматолиты — ископаемые простейшие организмы. Если следы жизни на планете не найдут, из этого нужно будет сделать важные выводы. Например, что наличие пригодных для жизни условий ещё не означает её возникновения.

Читайте также: В США назвали дату прибытия ровера Perseverance на Марс