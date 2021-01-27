Рим, , 20:45 — REGNUM В Италии создан научный консорциум по изучению генетики коронавируса, передает Mediaset в среду, 27 января.

Коронавирус Cdc.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Ученые изучат генотипизацию и фенотипизацию вируса, что должно помочь в понимании мутаций вируса, а также в разработках вакцин.

По данным на 27 января, в Италии умерли 86 889 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 467 (днем ранее — на 541). Число подтвержденных носителей выросло на 15 204 (днем ранее — на 10 593). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 501 147 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 477 979 человек — на 4448 меньше, чем днем ранее. 26 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 72 784 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 243 022.