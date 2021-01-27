Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Астронавты США Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, совершившие выход с МКС в открытый космос, не смогли активировать научную платформу Bartolomeo на модуле Columbus Европейского космического агентства (ЕКА), сообщает 27 января НАСА.

Выход из шлюза Quest американского сегмента орбитальной станции начался в 14:28 мск.

Астронавты установили на модуле Columbus коммуникационный терминал широкополосной связи научной платформы Bartolomeo с европейскими наземными станциями, подсоединили кабели питания и передачи данных между модулем и платформой, но активации Bartolomeo не произошло.

Причины технического сбоя пока не выяснены.

Напомним, научная платформа Bartolomeo была доставлена на МКС в марте 2020 года грузовым космическим кораблем Cargo Dragon. Европлатформа предназначена для проведения космических экспериментов государственными и частными организациями Евросоюза.

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