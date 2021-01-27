Москва, , 18:44 — REGNUM Изоляционный эксперимент SIRIUS-21, имитирующий полет на Луну продолжительностью восемь месяцев начнется в июне 2021 года, сообщает 27 января госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Экипаж из шести человек: трое мужчин и трое женщин разных национальностей, отправится в изоляцию в июне 2021 года для подготовки к лунным экспедициям. Восемь месяцев добровольцы будут находиться в замкнутом пространстве», — указано в сообщении госкорпорации.

Для участников эксперимента с помощью виртуальной реальности будет смоделирована лунная экспедиция, включающая перелет От Земли к Луне, орбитальный облет Луны для поиска посадочной площадки, посадку и выход на лунную поверхность, а также обратный перелет на Землю.

Эксперимент будет проводиться в рамках совместного исследования ИМБП РАН и Human Research Program (HRP) НАСА в кооперации с организациями-партнерами иных зарубежных стран.

Эксперимент направлен на исследование психологии человека и его работоспособности человека в длительных космических межпланетных полетах.

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