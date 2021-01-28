Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Астронавты вышли в открытый космос и установили новую высокоскоростную антенну за пределами модуля МКС «Коламбус», а также провели ряд других улучшений. Об этом 27 января пишет Associated Press.

Рано утром 27 января Майк Хопкинс и Виктор Гловер, космонавты NASA, направились на «Коламбус» — созданный по заказу Европейского космического агентства модуль МКС. Это одна из трех высокотехнологичных лабораторий на орбите.

С собой у космонавтов была новая антенна, размером с маленький холодильник, которая обеспечит более быструю связь с европейскими учеными через спутники и наземные станции.

Не смотря на то, что у Хопкинса и Гловера возникли некоторые проблемы во время установки антенны, в NASA сообщили, что операция завершилась успешно.

Хопкинс и Гловер снова выйдут в открытый космос 1 февраля и завершат модернизацию солнечных батарей МКС. Выход в космос 27 января стал третьим для Хопкинса и первым для Гловера.