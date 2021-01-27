Новосибирск, , 14:21 — REGNUM Сорт пшеницы для профилактики нейродегенеративных заболеваний вывели российские учёные. Благодаря повышенному содержанию биологически активных веществ антоцианов она улучшает умственные способности, говорится в сообщении на сайте Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН.

Специалисты полагают, что специальная диета помогает предотвращать такие заболевания, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. В такой диете можно использовать и зерно с антоцианами.

По словам учёных из ИЦИГ, зерно входит в ежедневный рацион большинства людей, оно доступно круглый год и хорошо хранится. Для проверки свойств нового сорта пшеницы специалисты провели эксперименты с мышами, страдающими болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

У мышей, которых кормили «антоциановой» пшеницей, улучшились когнитивные способности, в частности рабочая пространственная память. Снижение способности к обучению, напротив, замедлилось, ряд биохимических процессов в мозге, в том числе восстановление нейронов, стал протекать активнее.

Авторы исследования считают, что богатая антоцианами пшеница может стать «многообещающим источником функционального питания».