Калуга, 27 января 2021, 13:28 — REGNUM В настоящее время уровень технической готовности строящего кампуса филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана в окрестностях калужской пригородной деревни Пучково составляет 39,3%, сообщили 27 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На строительстве кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана.
На строительстве кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Admoblkaluga.ru

По словам представителей подрядной организации работы активно ведутся на учебных корпусах и четырёх общежитиях. Практически завершена прокладка сетей: смонтированы локальные очистные сооружения, насосная станция, водопроводные сети и пожарный водопровод. Готовится монтаж фасадных систем на корпусе, где будет находиться гараж. На данный момент на строительстве кампуса работают 550 человек, включая инженерно-технических работников. Однако не хватает каменщиков, несмотря на то, что за последние месяцы их число увеличилось с 50 до 100.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав будущего кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана войдёт три учебно-административных корпуса, соединенных галереями, учебно-лабораторный комплекс с лабораториями-трансформерами и учебными аудиториями, четыре общежития на 2 990 человек, досуговый центр с универсальным театрально-киноконцертным залом на 600 зрителей и универсальным концертно-танцевальным залом с эстрадой, студийно-кружковыми и клубными помещениями. На территории кампуса также предусмотрен спортивный комплекс с 50-метровым бассейном, игровым спортивным и универсальным спортивным залами, тренажерный зал, открытый стадион на 500 мест и открытые спортплощадки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу. Сметная стоимость строительства составляет около семи миллиардов рублей. Генеральный подрядчик — ООО «Теплосфера» (Санкт-Петербург). Завершить стройку планируется в 2022 году

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