Тюмень, , 06:39 — REGNUM В Тюмени при реставрации Спасской церкви на колокольне была обнаружена рукописная икона на бетоне «Покров Пресвятой Богородицы». Она хранилась под половым покрытием, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Это не первая удивительная находка при реставрации одного из самых красивых православных храмов Тюмени. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года из-под алтарной части северного придела были извлечены останки купца Андрея Текутьева. Кроме того, на стенах основного храма обнаружили фрески середины-конца XIX века, а под куполом центральной части церкви найдена композиция, нарисованная по деревянным доскам.

Напомним, реставрационные работы в храме продлятся до конца 2021 года.

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