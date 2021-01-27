Тегеран, , 08:52 — REGNUM В общей сложности 14 наукоемких компаний в Иране проявили интерес к производству вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 января.

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Генеральный директор Центра по надзору за производством лекарств иранского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (IFDA) Хейдар Мохаммади сделал это замечание, отметив, что около 14 отечественных наукоемких компаний являются претендентами на производство вакцины COVID-19.

«Из общего числа компаний, основанных на знаниях, три из них провели лабораторное производство вакцины», — сказал он, подчеркнув:

«Кроме того, две наукоемкие компании провели технико-экономическую модернизацию производства вакцины, испытав ее на людях».

Выступая на первой конференции биотехнологических продуктов, проходившей в Тегеранском олимпийском отеле, Мохаммади заявил, что наукоемкие компании Ирана в ближайшее время будут производить два биотехнологических препарата: альбумин и ИВИГ.

«Конечно, были проблемы с регистрацией биотехнологических препаратов, которые будут решены в ближайшее время», — отметил он.