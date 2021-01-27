Тегеран, , 09:46 — REGNUM 25 января Али Акбар Салехи, являясь главой Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), заявил, что страна начала работу по разработке квантовых технологий, поскольку 21 век является веком передовых технологий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 января.

Выступая на церемонии показа достижений квантовой связи в открытом космосе, Салехи заявил, что квантовая технология очень важна для развития современных государств, при этом передовые индустриальные страны начали развитие этой технологии с начала 21 века.

По его словам, AEOI начала работу над квантовой технологией в 2016 году. Он также отметил, что организация отвечает за мониторинг научных разработок по всему миру и приоритизацию современных технологий.

«Технология соединяет фотоны и разделяет несколько фотонов, а затем отправляет их в выбранное место назначения», — заявил чиновник, отметив, что на фотон, который остается в исходной точке, будет влиять другой фотон, отправленный в пункт назначения.

Иранец также сообщил, что в 2019 году AEOI решил провести эксперимент на более дальних расстояниях.

«Так, испытание было осуществлено на расстоянии 2 метров в попытке увеличить скорость генерации фотонов, что привело к производству нескольких миллионов пар переплетенных фотонов, при этом расстояние удалось увеличить до 300 метров в июне 2020 года», — отметил он.