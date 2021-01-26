Москва, , 17:09 — REGNUM Рекордно высокие для зимы температурные значения зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде, сообщил 26 января журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В столице температура воздуха в ночь на 25 января поднялась до 3,8 градуса по шкале Цельсия. Особо отмечено, что обычно ночные температуры воздуха ниже дневных.

По словам Вильфанда, это рекорд за 143 года наблюдений за погодой.

Кроме того, в Санкт-Петербурге зафиксирован рекорд в 4,5 градуса тепла, а в Новгороде — 3,4 градуса по шкале Цельсия.

Метеорологи поясняют, что такие погодные аномалии вызваны массами теплого воздуха, поступающими в Европейскую Россию вместе с очень плотной облачностью.

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