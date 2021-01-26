Москва, , 10:51 — REGNUM Ученые научного центра «Вектор» Роспотребнадзора смогли сделать первую в мире фотографию «британского» штамма коронавируса.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, фотография вируса получена с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х.

Вирусная частица обладает округлой, несколько плеоморфной формой, диаметром около 140 нм и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм.

Фотография сделана в рамках продолжающегося изучения свойств нового штамма. В частности, изучаются его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, штамм коронавируса был выделен от пациента в декабре 2020 года.

В четверг тема мутаций COVID-19 поднималась в ходе заседания Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей по противодействию коронавирусной инфекции под председательством гендиректора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева.

В ходе мероприятия президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова рассказала, что «британский» штамм проник уже в 60 стран мира.

Каждый четвертый регистрируемый случай инфицирования COVID-19 в ЕС-Великобритании вызван сегодня именно этой мутацией вируса. Выявленный «южноафриканский» штамм коронавируса также быстро распространяется и встречается уже в 23 странах. В Африке болезнь вызвана этим штаммом почти в 40% случаев.

Участвовавшие в заседании разработчики российской вакцины Спутник V сообщили, что исследования эффективности российского препарата против штаммов коронавирусной инфекции, выделенных центром им. Гамалеи, не показали снижения активности сывороток вакцинированных и переболевших пациентов.

«В течение ближайшего месяца мы проведем исследование нашей вакцины в отношении активности на «британском» штамме COVID-19. В результате у нас будут уже не просто расчетные показатели, а экспериментальные доказательства эффективности нашей вакцины в отношении британского варианта вируса», — отметил заместитель директора Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Это особенно важно в свете набирающей ход массовой вакцинации россиян против коронавирусной инфекции. Как заявил в ходе заседания первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, российская промышленность вышла на темпы производства вакцины Спутник V, которые превышают ранее запланированные объемы.

Это позволит удовлетворить потребности системы здравоохранения в вакцине, не привлекая для этого импортные поставки.

«На данный момент совокупно произведено более 6,9 миллиона двухкомпонентных доз. До конца июня мы планируем обеспечить поставку в объеме до 70 млн доз, которые требуются для вакцинирования российских граждан. Если говорить помесячно, в январе производство составит не менее 7 млн доз в феврале — 11 млн и в марте — 15 млн доз», — рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ, добавив, что в феврале также начнется масштабирование производства вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». В марте объем её производства достигнет 2 млн доз.

«Массовая вакцинация — ключевой шаг к созданию коллективного иммунитета против COVID-19. Особое внимание мы на уровне Координационного совета будем уделять ходу вакцинации в регионах», — подводя итоги заседания, прокомментировал глава Координационного совета Андрей Гурьев.

По его словам, компаниями и промышленными предприятиями проведена большая работа по подготовке к вакцинации персонала. В частности, созданы необходимые условия для хранения вакцины.

В то же время Андрей Гурьев подчеркнул, что до формирования коллективного иммунитета необходимо продолжать строго следовать принятым регламентам безопасности в организациях и на предприятиях: нельзя допустить наложения сезонного пика заболеваемости вирусными инфекциями и коронавирусом.

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