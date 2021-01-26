Пекин, , 03:31 — REGNUM Китай собрал около 100 петабайт (около 100 млн Гб) данных наблюдения за Землей, сообщили в Исследовательском центре аэрокосмической информации при Китайской академии наук.

Собранные данные использовались как в общественных, так и в коммерческих целях, сумев привлечь более 300 тыс. клиентов и пользователей и принеся тем самым значительную социально-экономическую выгоду, говорится в недавнем докладе о развитии информационных ресурсов наблюдения за Землей в Китае.

Доклад был совместно составлен национальным дата-центром наблюдения за Землей и Национальной научно-технической инфраструктурой. Оба центра находятся при Исследовательском центре аэрокосмической информации Китая.

Китайские данные наблюдения за Землей сразу же привлекли всеобщее внимание, поскольку страна изначально создала систему обслуживания глобальных пользователей, отмечается в докладе.

За последние десятилетия Китай направил более 60 спутников наблюдения за Землей и добился значительного прогресса в соответствующих технологиях.