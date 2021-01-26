Москва, , 08:43 — REGNUM Исключение представителей России из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 25 января в социальной сети Facebook.

«А как они без России до Луны доберутся? Неужто новый батут изобрели?», — шутит Anatoly S.

Многие пользователи оказались возмущены данным решением группы экспертов. По видению людей, Россия значит в космонавтике слишком много, чтобы откуда-то её так грубо выгонять.

«Обалдеть! Летают на наших двигателях, на нашу станцию и ещё вякают. Просто смешно от их беспомощности и бессилия. Бумага всё стерпит. Но самое смешное, что Луну объявили своей», — пишет Лена К.

Некоторые комментаторы отнеслись к новости с юмором. По их мнению, Российской Федерации никто не запретил самой изучать возможность полёта на луну.

«Территория Луны не принадлежит никому, и никто не может запретить летать или строить что-то. Шлагбаум поставят с погранцами?», — задаётся вопросом Lyudmila B.

Нашлись и те, кому данная программа и вовсе показалась бессмысленной. Люди уверены, что реализация проекта станет пустой тратой огромных сумм денег.

«Туфта эта программа. Байден её забанит, скорее всего. Она мутная с самого начала и свидетельствует только об отчаянной попытке найти смысл в пилотируемой космонавтике, которого сейчас нет. Есть энтузиасты вроде Маска в США, но общественности плевать на космос», — написал Alla A.

Напомним, 25 января РИА Новости опубликовали заявление своего источника, согласно которому представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.