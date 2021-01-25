Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Американская фирма Moderna, выпускающая вакцину от COVID-19, заявила, что их вакцина сможет защитить от новых штаммов коронавируса, впервые выявленных в Великобритании и Южной Африке. Об этом 25 января сообщает CBS.

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Согласно лабораторным исследованиям, вакцина фирмы Moderna работает против новых штаммов COVID-19. Однако в целях предохранения компания решила добавить третью дозу вакцины — что делает обязательным наличие трех доз в курсе вакцинации.

На выявленный в Великобритании штамм B.1.1.7 вакцина не оказывает сильного влияния. А вот штамм из Юной Африки, B.1.352, вакцина поборола — произошло шестикратное снижение уровня нейтрализующих антител.

Компания Moderna, которая провела свое исследование вместе с Национальным институтом здоровья США, поделилась данными исследования с медицинским журналом, чтобы анализ был проверен более широким научным сообществом.

На прошлой неделе исследователи из лаборатории в Южной Африке выявили, что новый штамм оказался устойчив к антителам оригинального вируса COVID-19.

Оба штамма вируса COVID-19 чрезвычайно быстро распространяются среди людей. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что «есть основания полагать, что новый штамм COVID-19 может привести к большему росту смертности».

Сэр Патрик Валланс, главный научный советник правительства Великобритании, подчеркнул, что данные о росте смертности еще нужно подтвердить официальными исследованиями.