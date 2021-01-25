Москва, , 14:59 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» от данного решения ничего в принципе не теряет — его роль в проекте изначально предполагалась минимальной. заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«Российская сторона должна была изготовить только стыковочный узел. Основные заказы получили бы американские компании.

Видимо, американская сторона считает, что той информации, которую она получила в ходе совместного строительства и эксплуатации МКС, ей будет достаточно для строительства окололунной базы.

Впрочем, не факт, что проект вообще будет реализован в ближайшей перспективе. Новая администрация США вполне может сократить финансирование космической программы.

В то же время идея пересадочных пунктов на околоземной и лунной орбитах является перспективной, и потенциально может позволить реализовать проекты освоения Луны и других небесных тел.

Но Россия может реализовать лунный проект совместно с такими игроками, как Китай, Евросоюз, Индия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос никогда не входил в экспертную группу, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Соответственно не может быть исключена из этой лунной группы.

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