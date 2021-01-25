Москва, , 13:40 — REGNUM Принимая во внимание дезинформационную кампанию, которая ведётся против вакцины «Спутник V», директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург был вынужден дать дополнительный комментарий по поводу вакцинации от коронавируса пациентов с онкологией. В его официальном комментарии, поступившем в адрес редакции ИА REGNUM, в частности, сказано, что в инструкции по применению вакцины «Спутник V» нет указания на запрет вакцинировать онкобольных, есть только указание о применении вакцины с осторожностью в такой группе пациентов по консультации с лечащим врачом.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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В заявлении Александра Гинцбурга также сказано, что такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины «Спутника», а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию.

«В результате применение такими пациентами вакцины против коронавируса, как и вакцин против других инфекционных заболеваний, может оказаться менее эффективным. Таким образом, решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента», — пояснил Гинцбург.

Он ещё раз подчеркнул, что появление новой информации в инструкции по применению вакцины никак не связано с безопасностью вакцины «Спутник V» и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов.

«Применение вакцины «Спутник V» не может вызвать онкологические заболевания, так как вакцина основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличии от ряда других вакцин, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе мРНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводились», — пояснил Александр Гинцбург.

В связи с тем, что идёт намеренное распространение недостоверных сведений относительно вакцины «Спутник V», он попросил журналистов проверять информацию до ее публикации во избежание распространения недостоверных сведений с пресс-службой РФПИ, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в новую инструкцию по применению вакцины «Спутник V» внесли изменения. В частности, сказано, что людям со злокачественными новообразованиями её следует применять после консультации с лечащим врачом.

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В то же время кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает, что люди с тяжелыми нарушениями иммунитета вообще не должны вакцинироваться: достаточного иммунного ответа на вакцинацию в таких случаях ждать не стоит.

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