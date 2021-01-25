Москва, , 12:59 — REGNUM Сотрудничеству мировых держав в освоении космоса исторически всегда придавали политическую тональность, делали на нем важный государственный акцент, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Так называемая «Лунная программа», которую инициировали США, тоже не исключение. Космическая гонка набирает обороты и России нужно определиться — последовательно ли развивать действующие стратегические для страны программы и поддерживать эффективный диалог с другими странами мира по космической тематике.

Подтверждающего заявления «Роскомоса» от отстранения обсуждения России проектов по лунной программе пока не было. А еще в 2020 году «Роскосмос» и NASA взаимодействовали по выработке международных стандартов для совместных проектов анонсированной станции Deep space gateway.

Очевидно, что роль в России в данном проекте изначально была минимальной. Это значит, что и объем коммуникаций по обсуждаемым задачам с российскими специалистами существенно снизился.

Известно, что в публичном поле Россия пока не заявляла грандиозные программы в области освоения Луны. Да, у «Роскосмоса» очень значительная роль в проекте МКС, однако даже не самому продвинутому читателю причины снижения уровня взаимодействия по лунной программе понятны.

Во-первых, пока это не самое приоритетное направление у «Роскосмоса». Во-вторых, NASA и Европейское космическое агентство еще осенью 2020 года подписали стратегическое соглашение по совместной реализации программы. Значит, и роль России в проекте действительно незначительная.

Да и само обсуждение проекта, поддержка связей и контактов с зарубежными партнерами — обычная работа, проявление необходимой культуры в области внешних связей солидной организации.

В любом случае, самоограничение любой страны, например, по политическим причинам, не приведут ее к достижению прогресса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что представителей России якобы исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.

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