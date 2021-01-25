Чжэнчжоу, Китай, , 01:31 — REGNUM Китайские археологи обнаружили самый ранний дворец в центральной провинции Хэнань, благодаря чему история возведения дворцов в стране была продлена на 1000 лет, сообщает агентство Синьхуа.

Древний дворец был найден на месте раскопок Шуанхуайшу и является еще одним ключевым свидетельством 5000-летней истории происхождения китайской цивилизации, заявил президент Китайского общества археологии Ван Вэй.

Руины построены на высокой платформе из спрессованной земли площадью 4300 кв. метров и имеют фундамент ряда строений. Раскопки выявили четкие схемы расположения двух структур среди строений на платформе.

На западной половине платформы расположился двор прямоугольной формы, снаружи южных стен которого была найдена большая площадь размером 880 кв. метров. По предположению экспертов, все это говорит о том, что перед учеными предстал типичный дворец с административной зоной и королевским судом напротив жилых зон.

Другой двор расположен в западной половине площадки и занимает площадь около 1500 кв. метров с тремя величественными вратами, отметил директор Исследовательского института культурных реликвий и археологии Чжэнчжоу Гу Ваньфа.

Ранее археологи раскопали самый древний дворец страны на месте раскопок Эрлитоу, который служил столицей в течение среднего и позднего периодов династии Ся (2070−1600 до н. э.), самой ранней известной династии Китая. Последнее открытие, как ожидается, приведет к продлению китайской дворцовой системы на более ранний срок.