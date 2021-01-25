Куньмин, Китай, , 01:16 — REGNUM Древний храмовый комплекс времен государства Наньчжао, буферного государства между Китаем династии Тан (618−907) и Юго-Восточной Азией был найден в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Комплекс расположен на руинах Учжишань в городе Дали. На месте найдено 14 руин фундаментов, 63 каменные стены и 23 канавы. Более 40 тонн плитки, а также 17,3 тыс. единиц реликвий, включая керамику, было найдено на месте, отметил исследователь из провинциального института культурных реликвий и археологии Чжу Чжунхуа, который возглавляет археологический проект.

С января по июль 2020 года археологи провели раскопку площади более 6000 кв. метров на месте в 600 метрах к югу от Тайхэ. Тайхэ был первой столицей королевства Наньчжао, которое принадлежало народу бай.

Ученые обнаружили в комплексе плитку с выгравированных на ней иероглифами «Будда шарира, почитаемый правительством», что указывает на то, что представители королевского суда Наньчжао здесь поклонялись буддийским реликвиям.

«Шарира» является базовым буддийским термином, имеющим множество значений. Но чаще всего он используется для описания телесных останков после буддийской кремации. Останки буддийских мастеров часто содержат кристаллические бусины и жемчуг.

В восточной части места раскопок были найдены кирпичи и печи с множеством гвоздей, уплотнительных прокладок, муляжей и прочей печной утвари, а также глазурованная керамика. Раскопки позволили понять особенности храмов, построенных во времена государства Наньчжао, а также лучше понять погребальные обычаи королевских особ.