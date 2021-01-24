Денвер, США, , 16:05 — REGNUM Американские исследователи из Университета штата Колорадо на основе технологий искусственного интеллекта разработали систему для автоматической дрессировки собак. Препринт статьи с описанием исследования опубликован в репозитории arXiv.

Разработанная система может обучать собак трём устным командам: «сидеть», «стоять» и «лежать». Установка отдаёт команду, после чего следит за поведением собаки с помощью нескольких видеокамер.

Получаемые изображения обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта. Система распознаёт верно выполненную собакой команду с точностью 92%. В случае выполнения команды установка выдаёт собаке небольшую порцию лакомства для закрепления результата.

Исследователи отмечают, что при удалённой обработке данных система сможет обрабатывать большее число команд. Они считают, что в будущем это исследование сможет использоваться для создания коммерческих приборов для автоматической дрессировки собак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января Европарламент принял рекомендации по использованию технологий искусственного интеллекта в военных и мирных целях.