Москва, , 11:58 — REGNUM Запуск предназначенного для Международной космической станции (МКС) многофункционального модуля «Наука» перенесен на лето нынешнего года. Об этом 22 января сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Летом запланирован пуск этого модуля», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Также Соловьев уточнил, что полет модуля к станции займет примерно десять дней и будет проходить по «весьма спокойной орбите». При этом стыковка модуля будет произведена к заранее подготовленному месту.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что если к модулю «Наука» будут какие-то даже малейшие замечания его запуск будет перенесен на июль. Ранее запуск «Науки» был намечен на конец апреля текущего года.