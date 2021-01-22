Тегеран, , 09:12 — REGNUM 21 января заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана заявила, что иранская вакцина от COVID-19 является качественным и эффективным продуктом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Ирадж Харирчи заявил журналистам в Казвине, расположенном в 150 км к северо-западу от Тегерана, что частный сектор добился огромных успехов в производстве вакцин COVID-19. Он отметил, что несколько отечественных компаний приняли участие в производстве вакцин от коронавируса.

«Вакцины также эффективны против британского штамма коронавирусной инфекции», — сказал Харирчи.

Напомним, что 29 декабря в Иране была сделана первая инъекция вакцины от COVID-19 людям под руководством штаба по исполнению директивы Имама Хомейни. Церемония испытаний вакцины состоялась в присутствии вице-президента по вопросам науки и техники Сорены Саттари и министра здравоохранения Саида Намаки.

Вакцина под названием «Ков Иран Баркат» была введена добровольцам без каких-либо побочных эффектов, таких как шок или лихорадка. Первым добровольцем была Тайебех Мохбер.