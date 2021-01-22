Сеул, , 09:36 — REGNUM Корейский институт науки и технологий (KIST) объявил о том, что совместная исследовательская группа под руководством доктора Кван Хий Ли из исследовательского центра биоматериалов и профессора Ин Габ Жонг из Asan Medical Center разработала методику диагностики рака простаты с точностью почти в 100%. Проведение анализа для выявления заболевания занимает всего 20 минут.

Об этом сообщает американский научно-информационный портал eurekalert.org

Исследовательская группа разработала эту технологию, внедрив интеллектуальный метод анализа ИИ в сверхчувствительный биосенсор на основе электрических сигналов.

В качестве неинвазивного метода диагностический тест с использованием мочи не требует инвазивной биопсии, что позволяет диагностировать рак без побочных эффектов. Однако, поскольку концентрация факторов рака в моче низкая, биосенсор до сих пор использовался для классификации групп риска, а не для точной диагностики.

Группа учёных разработала сверхчувствительную полупроводниковую сенсорную систему, способную одновременно измерять следы четырех факторов рака в моче для диагностики рака простаты. Они обучили ИИ, используя корреляцию между четырьмя факторами рака, которые были получены с помощью датчика. Затем обученный алгоритм ИИ использовался для выявления людей с раком простаты путем анализа сложных паттернов обнаруженных сигналов. Диагностика рака простаты с использованием ИИ позволила выявить заболевание в 76 образцах мочи с почти 100-процентной точностью.

Это исследование было поддержано программой грантов для исследователей среднего звена Корейского национального исследовательского фонда, правительством Южной Кореи (министерством науки и ИКТ, министерством торговли и промышленности, министерством здравоохранения и социального обеспечения и министерством безопасности пищевых продуктов и лекарств), а также Корейским фондом разработки медицинских устройств, финансируемым министерством науки и информационных технологий (MSIT). Результаты исследования были опубликованы в последнем выпуске ACS Nan, ведущего международного академического журнала в области нанотехнологий.

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