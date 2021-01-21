Сан-Франциско, США, , 14:30 — REGNUM Учёные нашли способ, который позволяет остановить процесс старения мозга и заморозить снижение умственных функций. Этого можно достичь с помощью блокирования особым образом рецепторов клеток иммунной системы человека, в которых начинают активироваться процессы воспаления мозга. Такие выводы сделали американские нейробиологи после эксперимента на мышах.

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Ученые из Стенфордского университета открыли взаимосвязь между старением мозга и работой макрофагов — одного из ключевых типов иммунных клеток в организме людей и других млекопитающих.

«Мы просто связали причину воспаления в мозге с нарушением метаболизма иммунных клеток, отвечающих за захват и переваривание бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц», — пояснили биологи.

Авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature, обнаружили, что макрофаги стареющих мышей имеют более низкую скорость метаболизма, чем у молодых животных, а также характеризуются повышенными уровнями гормона простагландин E2 (PGE2).

Затем, чтобы заблокировать расположенные на поверхности макрофагов рецепторы, отвечающие за считывание молекул PGE2, учёные ввели в мозг нескольким пожилым мышам экспериментальный препарат C52. Он мешает молекулам этого гормона связываться с поверхностью макрофагов.

В результате примерно через месяц после начала эксперимента память и умственные способности мышей, которым вводили это лекарство, резко улучшилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые из Стэндфордского университета впервые провели удачный эксперимент по омоложению человеческих клеток и тканей с использованием белков, присутствующих в стволовых клетках. В результате наблюдений, оказалось, что клетки омолодились на три — семь лет. При этом «омоложенные» мышцы, пересаженные обратно в тело грызунов, показывали такую же силу, как у более молодых животных. А клетки сухожилий и кожи людей, стали лучше перерабатывать поступающие питательные вещества.

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