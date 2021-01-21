Москва, , 11:16 — REGNUM В отношении российских вакцин, помогающих в борьбе с COVID-19, развернулась настоящая информационная война, целью которой является введение в заблуждение граждан относительно эффективности вакцинации. Не многие знают, что отечественную вакцину от коронавируса создавали стандартным для всех векторных вакцин образом. Такие вакцины активно используются с 1990-х годов. Об этом сообщил заместитель директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им академика Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, именно по такому принципу российские учёные создали зарегистрированную вакцину от вируса Эбола.

«Когда мы принимали решение о вакцине, было понятно, что это должна быть вакцина, которая индуцирует цитотоксическую реакцию иммунитета. Довольно простое решение. Выбирая между ДНК-, РНК‑ и вирусными векторами для доставки вакцин, — а мы работаем со всеми типами, — мы выбрали вирусные векторы, потому что они более эффективны», — пояснил Денис Логунов.

Именно поэтому, по его словам, не было никаких сомнений, как поступить, когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов.

Кстати, у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которые в числе первых получивших вакцину от коронавируса «Спутник V», иммунитет к вирусу сохраняется уже девять месяцев. То же самое, по словам учёного, касается всех привившихся.

К тому же, по мнению учёного, уровень антител у вакцинированных от COVID-19 в среднем выше, чем у переболевших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Логунов известил о скором завершении набора добровольцев на третью фазу клинических исследований. Российская вакцина, получившая название Гам-КОВИД-Вак, а впоследствии переименованная в «Спутник V», была создана под его руководством.

По словам учёного, более 33 тысяч получили первую дозу компонента, и уже почти 32 тысячи получили оба компонента.

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