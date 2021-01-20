Канберра, , 12:19 — REGNUM Время бить тревогу по поводу опасности вакцины от коронавируса компании Pfizer еще рано, об этом заявил доцент Школы биомедицинских наук и фармацевтики Университета Ньюкасла Натан Бартлетт в статье, вышедшей 18 января в The Conversation.

«Сообщения о примерно 30 смертельных случаях среди пожилых постояльцев домов престарелых, получивших вакцину Pfizer, попали в заголовки международных газет», — подчеркнул он, отметив, что такое развитие событий в борьбе с нынешней пандемией является «повод для беспокойства о безопасности вакцины».

«Однако есть несколько причин, по которым беспокоиться не нужно», — добавил он.

По словам Барлетта, скончавшиеся после применения вакцины люди, в частности, в Норвегии были проживающие в домах престарелых, тогда как у многих были и сопутствующие проблемы со здоровьем. В общем же, продолжает медик, многие из них, «возможно, приближались к концу жизни независимо от вакцины». Однако важнее всего то, что нет исчерпывающих доказательств того, что летальные случаи имеют прямую связь с самой прививкой.

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Более того, отмечает медик, по имеющейся информации, смертельные случаи в Норвегии сопровождались лихорадкой, тошнотой и диареей, которые, хотя и находятся в тяжелом конце спектра побочных эффектов вакцины, были бы терпимы для подавляющего большинства людей. Иными словами, хотя смертельные исходы и прискорбны, они не должны вызывать тревогу. Это фактически говорит нам, что вакцина стимулирует иммунную реакцию.

«Для большинства людей такая реакция будет полностью терпимой и приведет к развитию иммунной памяти, которая защитит вас от тяжелой формы COVID-19», — обратил внимание Барлетт, по мнению которого в идеале вакцину медики должны рассматривать в индивидуальном порядке для этой пожилой возрастной группы, тщательно взвешивая риски и преимущества в каждой ситуации на основе наилучших имеющихся данных.

Напомним, помимо несколько десятков летальных исходов после вакцинации препаратом, созданным американской компанией Pfizer совместно с немецкой фирмой BioNTech, в Норвегии, подобные инциденты наблюдались и в других странах. Так, в начале января через двое суток после получения вакцины от коронавируса компании Pfizer скончалась 41-летняя гражданка Португалии Сония Асеведу.

Кроме того, по информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), во время испытаний вакцины против Pfizer BioNTech скончались шестеро человек.