Тегеран, , 09:26 — REGNUM Около шести процентов мировой нанонаучной продукции производится Ираном, заявил министр развития нанотехнологий Исламской Республики Саид Саркар. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 января.

«Около 25% научного производства в Иране относится к области нанотехнологий», — сказал Саркар, отметив, что в 2001 году в Иране было, возможно, только 10 профессоров в этом направлении, однако сегодня в нем насчитывается более 2000 профессоров. Он также отметил, что в настоящее время в Иране насчитывается 37 000 экспертов на уровне MS и PH.D.

Согласно докладам ООН, Соединенные Штаты и Китай являлись первыми странами, опубликовавшими работы по нанотехнологиям в 2000 и 2001 годах.

«Иран стал третьей страной, опубликовавшей свои труды в этой области в 2002 году», — заявил Саркар.

Он также отметил, что в 2001 году Иран занимал 57-е место в рейтинге нанотехнологий всего с 10 статьями, при этом к 2020 году страна опубликовала более 12 000 статей и заняла четвертое место в рейтинге после Китая, США и Индии.