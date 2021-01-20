Тегеран, , 09:29 — REGNUM Совместно произведенная вакцина против COVID-19 Ирана и Кубы Soberana 2 успешно и без осложнений прошла первую и вторую фазы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 января.

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Фаза 2b клинических испытаний Soberana 2 была начата 19 января и продлится три недели, в течение которых 900 добровольцам в возрасте от 19 до 80 лет введут вакцину совместного производства.

9 января Куба достигла соглашения с Ираном о том, что если первая и вторая фазы будут успешными, то третья фаза клинических испытаний будет проведена в Тегеране. На данный момент вакцина была введена 140 людям, ни один из которых не подвергся побочным эффектам.

COVID-19 заразил 18 443 человека на Кубе. Страна не импортировала ни одной вакцины, производимой другими странами.

С момента вспышки пандемия COVID-19 привела к заражению свыше 96 миллионов человек по всему миру, более двух миллионов человек погибли.